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مصرع وإصابة 7 أشخاص في 3 مشاجرات مختلفة بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
12:11 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
مديرية أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

شهدت القليوبية 3 مشاجرات في مدن الخانكة وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية، أسفرت عن وفاة سيدة وإصابة 6 أشخاص، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات القريبة وتولت النيابة التحقيق.

نشبت المشاجرة الأولى في مركز الخانكة، بين كلا من "ك.ع. ج" عاطل، و"ح.ع.س" ربة منزل، مصابة بجرح نافذ أسفل الإبط الأيسر ونجلتها "م.ا.ج" ربة منزل مصابة بطعنه أعلى الصدر، وتوفيت متأثرة بإصابتها وذلك لقيام الأول باشعال النيران بكمية من مخلفات القمامة أمام منزلهما، وأثناء قيامهن بمعاتبته على ذلك حدثت بينهم مشادة كلاميه تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأول بإحضار سلاح أبيض "سكين" وتعدى عليهن محدثا إصابتهن، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم.

وفي شبرا الخيمة دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، استقبل المستشفى كلا من "فتحي.م.م" 47 سنة، حلاق، مصاب بجروح بالظهر والذراع الأيسر، ووالدته "نفوسه.ع.س" 80 سنه، ربة منزل مصابة بجروح سطحية بالرقبة، وبسؤال المصابان اتهما "محمد.س.ي" 36 سنة، عاطل بالتعدي عليهما، وإحداث ما بهما من إصابات بسبب خلافات مادية بينهما، تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المصابان بسلاح أبيض، محدثًا ما بهما من إصابات، وجرى ضبط المتهم.

وفي القناطر الخيرية، اندلعت مشاجرة بناحية الخرقانية، وتبين وقوع المشاجرة بين طرف أول "وائل.ع.م" 42 سنة، بالمعاش، ومصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وأشقائه كل من "وليد" 43 سنة، مصاب و"عامر" 35 سنة، مصاب، وطرف ثان "مجدي.ف.س" 49 سنة بالمعاش، و"بلال.م.ح" 32 سنة، سائق، و"سوسن.ص.ذ" 43 سنة، ربة منزل، بسبب مشادة كلامية بين الطرفان بسب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تطورت لمشاجرة بينهم، وجرى ضبط الأطراف.

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