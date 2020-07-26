استاذ هندسة طرق: ترميم "عقار الزمالك" سيتكلف مبالغ عالية

قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن ما يثار حول عقار منطقة الزمالك يعد تكهنات لا ترقى لتكون كلاما مسؤولا بدون تدخل لجنة فنية لرصد التلفيات.

وأضاف "عقيل" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وبسبب وجود أعمال حفر في المنطقة يكون هناك احتمال كبير لوجود مشكلة في التربة، وذلك لأن الهبوط في سور السفارة والشروخ بالمبنى وما تم رصده يعني وجود دائرة تأثير للحفر ووجود مشكلة نتج عنها تصدعات المباني والأسوار، موضحا أن اللجنة الهندسية تقوم بدراسة الأمر ومن الممكن حدوث دعم للمبني حتى لا ينهار، مع ترميم الشروخ التي لحقت بالمبني: "مفيش جزم بأن المبني غير قابل للسكن وبحاجه للهدم، وهو بديل مستبعد، وهتكون فيه مبالغ عالية للإصلاح".

وأكد أن اللجنة الهندسية هي المختصة في حل أزمة المبني وسور سفارة البحرين.