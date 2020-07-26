وزير النقل عن عقار الزمالك: سننفذ مطالب السكان كاملة

علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، على حدوث شرخ في أحد العقارات بالزمالك فأوضح أنه تم تشكيل لجنة مكونة من 5 أساتذة من جامعة عين شمس، لمعاينة العمارة وسفارة البحرين التي تعرض سورها هي الأخرى لبعض التصدعات، "الوزارة كلها عندنا مهندسين، بس عملنا لجنة من الجامعة عشان يبقى فيه جهة محايدة وشفافية".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة ستنفذ ما تحكم به لجنة الأساتذة، وأكثر من ذلك أيضًا، موضحًا أن سفارة البحرين لم يحدث لها أي شيء، ولكن الساحة الأمامية الفارغة حدث في أرضيتها بعض التصدعات أو شروخ في الانترلوك، فضلًا عن ميول في السور، "السور مش شايل حاجة، سور بسيط جدًا".

وأكد وزير النقل والمواصلات، أنه سيتم فك السور وخلع البوابة واستعادة كفاءتها بأسرع ما يمكن وبأقوى وأحسن مما كان عليه، فالمنطقة التي حدث فيها شرخ في السفارة ليس بها سكان، ولا تُهدد بسقوط أي جدار، بينما العقار الموجود بالزمالك فلم يحدث الشرخ في عمود حامل، أو حائط حامل، بل في فاصل حشو ما بين الفراغات.

وتابع: "لما يكون فيه شرخ في العمود الحامل نقل شوية، إنما في الحشو أو في الفواصل أو حدوث شرخ في الرخام أو الطوب دي اسمه ترييحات بسيطة حتى لو الحوائط كلها وقعت مفيش مشكلة واحنا ملتزمين نبنيها تاني، مفيش ميل في العمارة ولا تصدع، أنا عارف حل المشكلة دي إيه بس مش هقول عشان لا أسبق الأحداث وتقوم اللجنة بعملها على أكمل وجه ويكون فيه شفافية وحيادية".

وواصل: "اللي يتقال يتعمل وأكثر منه، اللي هتقوله هنعمله وأكتر منه، لو السكان فيهم مهندسين أهلا وسهلا فورا، ينضموا للجنة، لو معجبهوش مهندسي جامعة عين شمس نجيب لهم جامعة القاهرة".