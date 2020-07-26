اليوم بـ 1000 جنيه.. وزير النقل يكشف عن تعويضات أسر عقار الزمالك

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن سكان العقار الذي حدث به شرخ في الزمالك نتيجة مرور مكينات حفر أنفاق المترو أسفله حوالي 86 ساكن، وطبقا للالتزام والتعاقد، فتم دفع لكل ساكن مصاريف إقامة أو إيجار في وحدة سكنية سواء في شقة أو وحدة اوتيل لمدة شهر، حتي يتم إصلاح الشرح الموجود في العقار.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن إصلاح هذا الشرخ سيكون في أقل من شهر، فبمجرد أن تقوم اللجنة المشكلة من 5 أساتذة بجامعة عين شمس بكتابة خطوات الحل عقب المعاينة ستبدأ الشركات والوزارة في تنفيذ خطوات الحل، " هنفذ اللي اللجنة تؤمر بيه".

وتابع: "دفعنا لكل أسرة 30 الف جنية ، مش سبناهم في الشارع، عشان يجدوا سكن بديل ملائم بشكل محترم لمدة شهر، لو لاقدر الله طول عن شهر هنوصل بنفس المعدل .. اليوم بـ ألف".