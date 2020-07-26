قنصل مصر بالكويت: متضامنون مع الشاب المعتدى عليه.. وتحركنا قبل انتشار الفيديو

قال السفير هشام عسران، قنصل مصر في الكويت، إنه جرى استدعاء إدارة جمعية صباح الأحمد التعاونية، للتحقيق في واقعة الاعتداء على أحد موظفيها، حيث قامت بدورها بإحضار الشخص المعتدي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن المعتدي أُقتيد إلى المخفر "قسم الشرطة"، وحُبس وسُجلت ضده قضية جنحة.

وتابع: "تواصلنا مع وليد الشاب المعتدى عليه قبل انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وعلمنا بالأمر من أحد العاملين المصريين في نفس الجمعية، وأكد أنه متمسك بحقه، وقلنا له إننا في ضهره، وسنقدم له المساعدة القانونية".

وواصل، أن القانون سيأخذ مجراه، حيث قدم رئيس الجمعية استقالته، لأنه لا يقبل الاعتداء على وليد أو أي شخص آخر: "الأمر دخل في دائرة القضاء، ومتضامنين مع وليد في أي حاجة".