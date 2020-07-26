رئيس التحرير

محمود مسلم

قنصل مصر بالكويت: متضامنون مع الشاب المعتدى عليه.. وتحركنا قبل انتشار الفيديو

كتب:

شريف سليمان
09:59 م | الأحد 26 يوليو 2020
الشاب المصري المعتدى عليه

الشاب المصري المعتدى عليه

قال السفير هشام عسران، قنصل مصر في الكويت، إنه جرى استدعاء إدارة جمعية صباح الأحمد التعاونية، للتحقيق في واقعة الاعتداء على أحد موظفيها، حيث قامت بدورها بإحضار الشخص المعتدي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن المعتدي أُقتيد إلى المخفر "قسم الشرطة"، وحُبس وسُجلت ضده قضية جنحة.

وتابع: "تواصلنا مع وليد الشاب المعتدى عليه قبل انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وعلمنا بالأمر من أحد العاملين المصريين في نفس الجمعية، وأكد أنه متمسك بحقه، وقلنا له إننا في ضهره، وسنقدم له المساعدة القانونية".

وواصل، أن القانون سيأخذ مجراه، حيث قدم رئيس الجمعية استقالته، لأنه لا يقبل الاعتداء على وليد أو أي شخص آخر: "الأمر دخل في دائرة القضاء، ومتضامنين مع وليد في أي حاجة".

اقرأ المزيد:

الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت يروي لـ"الوطن" تفاصيل الواقعة

المصري المعتدى عليه في الكويت: اتهنت قدام الناس.. والشرطة هتجيب حقي

الشاب المعتدى عليه في الكويت: "لم أتنازل.. في ناس مابترضاش بالظلم"

وزيرة الهجرة تعلن ضبط المعتدي على الشاب المصري في الكويت

الكويت: 1250 عالقا مصريا يغادرون إلى 4 محافظات

4 مطارات تستقبل 1250 مصريا عائدين من الكويت

السيسي يتصل بولي عهد الكويت للاطمئنان على صحة الشيخ صباح الأحمد