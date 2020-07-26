مواجهة بين قاطنة بالزمالك ووزير النقل.. وكامل يكشف ادعائها

وصفت الدكتورة مها الطرابيشي، أستاذ الإعلام إحدى قاطني العمارة الملاصقة لعمارة الزمالك "الشربتلي"، التي تعرضت لتصدع أثناء عمليات إنشاء خط المترو في المنطقة بـ"الكابوس"، موضحة أنه تم إجلاء سكان عمارة الشربتلي ولم تحصل على التعويض الذي قالت عنه وزارة النقل، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على "العربية الحدث".

وأوضحت "الطرابيشي"، أنها تقطن في العمارة الملاصقة للعمارة التي تعرضت للتصدع جهة سفارة البحرين التي تأثرت أيضاً ولم تحصل على الدعم المؤقت كما هو حال سكان عمارة الشربتلي، قائلة: "مش عارفين نروح بولادنا فين".

من جهته، أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن جميع السكان الذين تم إجلائهم عن العمارة حصلوا على دعم بقيمة 30 ألف جنيه لحين الانتهاء من معالجة الصدع كاشفاً أن إجمالي السكان الذين صرف لهم الدعم المؤقت كبدل إيجار أو بدل سكن بلغ نحو 86 قاطنا، كما أن السيدة المتحدثة لا تقيم في عمارة "الشربتلي" وإلا لحصلت على بدل السكن المؤقت الذي حصل عليه سكان العمارة.

وأعرب الوزير، عن استعداده للقاء المواطنة الشاكية غداً لو صدقت في تصريحها، بأنها تقيم في عمارة الشربتلي، فيما أكدت السيدة أنها لا تقيم في هذه العمارة ولكن في العمارة الملاصقة لها، فرد الوزير: "شوفتي يا مدام لميس أنا كلامي صح ولا لا، ولو عايزة تقابلني دلوقتي تيجي عشان تعرفوا إنها مش ساكنة في العقار الذي تضرر".

وأوضح وزير النقل، أن الفترة المقبلة ستشهد ظهور آخرين يطالبون بحقهم في الحصول على الدعم المؤقت، مشددًا على أن هناك التزام من قبل الوزارة وقبل الشركة العالمية التي تتولى إدارة الملف بتعويض سكان أي عمارة أخرى تتعرض للتصدع ، قائلاً: "الناس كلها تهمنا وإحنا مش بنجبي على السكان ده حقهم و30 ألف يادوب يجبولهم مسكن ملائم لحين عودتهم لمنازلهم الأصلية لمدة شهر".

وأوضح الوزير، أن العمارة لم تنهار وما تأثر هو عمود الركن فقط وتابع قائلاً: "أطالب سكان الزمالك بالهدوء وأؤكد عدم تضرر أحد منهم" مشدداً على أن وزارته ملتزمة بتنفيذ ما سينتهي إليه تقرير اللجنة الفنية بشأن العمارة، وكشف أن العمارة لم تنهار وإنما تأثرت تأثرا بسيطا.