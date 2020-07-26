الكويتي المستقيل بسبب الاعتداء على مصري: المناصب تذهب

كشف ناصر العتيبي، رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية بالكويت، تفاصيل الاعتداء على الشاب المصري وليد، موضحًا أنه يعتبر وليد بمثابة شقيقه ولا يقبل التصرف الذي حدث معه على الإطلاق.

وقال "العتيبي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، إن الشعبين المصري والكويتي إخوة، موضحًا أن استقالته جاءت احتجاجًا على الواقعة وهو تصرف بسيط كان سيقوم به أي مصري لو في موقعه.

وأضاف أنه لم يقدم استقالته رغبة في الشهرة على الإطلاق، فالقضية أصبحت أمام القضاء الكويتي، أما موقفه فقد جاء من باب التضامن وجبر الخاطر، والمناصب تذهب دائما، على حد قوله.

وأوضح رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية بالكويت، أن قيادات كبرى بالدولة تواصلت معه على خلفية الواقعة وأكدوا أهمية أن يسري القانون بالقضية، فالجمعية ووليد تقدموا ببلاغ تمت إحالته إلى النيابة، "المصريون إخواننا ونحبهم في الله، والتقيت وليد اليوم"، كما أن الشاب المصري لم يتعرض لضغوط حتى يتنازل عن القضية ولن يجرؤ أحد على إجباره على ذلك.