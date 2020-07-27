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أشرف عبدالباقي يعلن موعد انطلاق عرض "صباحية مباركة"

عبدالباقي: ننتظركم يوم 6 أغسطس في التاسعة مساء على مسرح جراند

كتب:

ياسمين محمود
02:57 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
أوس أوس وعلي ربيع

أوس أوس وعلي ربيع

أعلن الفنان أشرف عبدالباقي، عبر موقع التغريدات القصيرة، "تويتر"، موعد عرض مسرحية "صباحية مباركة ياعريس".

وكتب "عبدالباقي"، "مسرحية صباحية مباركة يا عريس بطولة علي ربيع وأوس أوس وإنتاج وإخراج أشرف عبدالباقي. مستنيينكوا يوم 6 أغسطس, في أول يوم عرض الساعة 9 مساء على مسرح جراند نايل تاورز".

أشرف عبدالباقي، أعلن مؤخرا عودة مسرحية "جريما في المعادي" للعرض على مسرح نجيب الريحاني بشارع عماد الدين بوسط البلد، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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