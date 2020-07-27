غازتك: السيارت المحولة للغاز الطبيعي ستوفر للمواطنين مهما كان نوعها

قالت شركة غازتك العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود العادي، إنه رغم اختلاف أنواع السيارات واستهلاكها للوقود وموديلها ستوفر لمالكها الكثير من الأموال.

وأضافت الشركة أن هذا التوفير يأتي نتيجة الفارق السعري بين الغاز الطبيعي والبنزين، حيث تقدر أسعار الغاز بـ 3.5 جنيه لمتر الغاز وتساوي لترا من الوقود.

وأشارت الشركة أن تحويل السيارة للعمل بالوقود المزدوج يوفر نسبة 53% للمواطن من تكلفة مصروفه الشهري لتموين السيارة.