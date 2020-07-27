غازتك: السيارت المحولة للغاز الطبيعي ستوفر للمواطنين مهما كان نوعها
الشركة: تقدر أسعار الغاز بـ 3.5 جنيه لمتر الغاز وتساوي لترا من الوقود
كتب:
مارينا رؤوف
08:00 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
قالت شركة غازتك العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود العادي، إنه رغم اختلاف أنواع السيارات واستهلاكها للوقود وموديلها ستوفر لمالكها الكثير من الأموال.
وأضافت الشركة أن هذا التوفير يأتي نتيجة الفارق السعري بين الغاز الطبيعي والبنزين، حيث تقدر أسعار الغاز بـ 3.5 جنيه لمتر الغاز وتساوي لترا من الوقود.
وأشارت الشركة أن تحويل السيارة للعمل بالوقود المزدوج يوفر نسبة 53% للمواطن من تكلفة مصروفه الشهري لتموين السيارة.