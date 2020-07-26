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"مركزية المصايف بالإسكندرية": اللي هيغرق مش هيلاقي حد ينقذه

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شريف سليمان
11:52 م | الأحد 26 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في محافظة الإسكندرية، إن معظم المواطنين الذين نزلوا الشاطئ العام بأبو قير، من السكان الذين يعيشون في المنطقة السكنية المواجهة للشاطئ وتم التعامل معهم وإخلاء الشاطئ، بعد وصول المحافظ إليه.

وأضاف "رشاد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "منذ 8 أشهر عودنا اللواء محمد الشريف أنه يقتحم المناطق البعيدة والنائية لاحتمالية وجود بعض المشاكل بها".

وتابع أن على المواطنين أن يدركوا خطورة النزول إلى البحر دون وجود خدمات للإنقاذ، وتابع: "اللي هيغرق مش هيلاقي حد ينقذه"، لافتاً إلى أن الأجهزة التنفيذية تبذل مجهوداً ضخماً للحفاظ على حياة المواطنين الذين لا يلتزمون بقرار الغلق.

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