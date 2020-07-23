جمال رشاد: مواطنون يعتدون على المفتشين أثناء منعهم من نزول الشواطئ

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن المفتشين التابعين للأجهزة التنفيذية الذين يعملون على منع المواطنين من الشواطئ العامة يتعرضون للاعتداء اللفظي حين يحالون منع المواطنين من نزول الشواطئ، وتابع: "إحنا بننقذ الناس من نفسها".

وأضاف "رشاد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة ستكثف الحملات على الشواطئ العامة المغلقة بقرار من الحكومة.

وتعليقاً على حادث الغرق بشاطئ الصفا، قال "رشاد"، تم استخراج اثنين، وتابع: "ونتوقع أن تخرج الأمواج جثمانين آخرين غداً الجمعة إلى الشاطئ".