نوال الزغبي تبارك لإليسا على "صاحبة رأي": أحببت الأغنية

هنأت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، زميلها المطربة إليسا علي إصدار الأخيرة أغنيتها الجديدة "صاحبة رأي".

وكتبت "الزغبي"، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أحببت أغنيتك الجديدة ألف مبروك"، لترد إليسا: "شكرا لروحك الجميلة واتمني أن يعجبك الألبوم".

ألبوم إليسا المقرر طرحه خلال أيام، يضم 10 أغان هي: "عظيمة" من كلمات نادر عبدلله وألحان محمد رحيم، وأغنية "بنحب الحياة" من كلمات نصر محروس وألحان محمد رحيم، وأغنية "هعتبرك مت" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين.

كما يضم أغنية "أنت قصادي" من كلمات ملاك عادل وألحان مدين، أغنية "مُباحة" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد زعيم، وأغنية "صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب.

كما سيتضمن الألبوم أغنية "أنا شبه نسيتك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وأغنية "حبة اهتمام" من كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، بالإضافة لأغنيتين من ألحان محمد يحيي ومن كلمات محمد القاياتي وأسامة مصطفى.