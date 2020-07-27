وحدة "الملاريا" تشن حملات لمكافحة الذباب والناموس بمدينة ملوى

شنت وحدة الملاريا وناقلات الأمراض التابعة للإدارة الصحية بملوى، في جنوب المنيا، حملة لمكافحة البعوض والحشرات وناقلات الأمراض.

قاد الحملة المهندسان مصطفى على ومحمد محمود النحاس، مسئولي قسم الملاريا، باستخدام مدفع الضباب الحرارى لمكافحة الذباب والناموس والحشرات، بعدد من شوارع مدينة ملوى، بداية من شارع عمرو بن العاص والعرفانى بتفرعاته، وذلك للقضاء على الباعوض والحشرات.

علي جانب أخر، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس خلال حملة حق الشعب الموجة 16 من إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 9 قراريط و22 سهما بقرية بني سالم بتوجيهات من المهندسة نبيلة علي رئيس المركز، وبإشراف سراج عبدالحميد، وطه داود نائبا رئيس المركز، والمهندس عماد مهران رئيس مجلس قروي بني حرام، بمشاركة الإدارة الزراعية وقوات الشرطة.