كان معاه أهل بيته.. المصري المعتدى عليه يكشف رفضه رد الإساءة للكويتي

كشف وليد صلاح، الشاب المصري المعتدي عليه بالكويت، تفاصيل الواقعة التي حدثت خلال فترة عمله الرسمي داخل سوبر ماركت، فأوضح أنه كان ينفذ تعليمات الإدارة، وهو ما أعترض عليه المواطن الذي اعتدى عليه، موضحًا أنه نصح المواطن الكويتي الذي اعتدى عليه بمراجعة مديره كي يتأكد من أن حديثه سليم.

وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الشخص المعتدي، قال له "بكيفك وضربني"، كما أنه لن يتنازل عن حقه، ولم يعتدي على من تعد عليه، كونه يعيش في دولة قانون تنصر أصحاب الحقوق. كما أن المعتدي عليه رجل كبير في السن وكان معه أهل بيته.

وأوضح الشاب المصري المعتدى عليه بالكويت، أن كل مصر وأهل الكويت يقفون معي وحثوني على عدم التنازل عن حقي، ولم يتعرض لضغوط من أجل التنازل، متقدمًا بالشكر لوزير الداخلية الكويتي، لأنه تواصل مع رئيس الجمعية التي يعمل بها.

وأكد على أن القانون سيأخذ مجراه، موضحًا أنه سوف يستكمل عمله في الكويت، ولن يعود لمصر بسبب هذه الواقعة.