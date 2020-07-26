وزيرة الهجرة: المواطن المعتدى عليه في الكويت لن يتنازل عن حقه

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مشهد اعتداء مواطن كويتي، على عامل مصري في الكويت أشعل غضب المصريين في الداخل والخارج إلى جانب الشعب الكويتي، مشيدة بدور الحكومة الكويتية التي قامت بضبط الجاني وتحرير محضر بالواقعة على وجه السرعة، مناشدة وسائل الإعلام بالتوقف عن بث هذا الفيديو احتراماً لمشاعر "وليد" الشاب المعتدى عليه.

ووجهت وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، الشكر للحكومة الكويتية، على سرعة القبض على الجاني واتخاذ كل ما يلزم تجاهه قانونياً، لافتة إلى وجود تعاون وتنسيق بين الجانبين المصري والكويتي عالى المستوى.

وتابعت "مكرم": "وليد لم يتنازل عن القضية وما يتم تداوله بشأن ذلك غير صحيح ومعه محامي من الكويت، مقدرة جداً ثباته الانفعالي ولم يتعامل بنفس درجة الإساءة التي تعرض لها وتصرف تصرفا سليما"، مشددة على أنها تتواصل مع المصري المعتدى عليه من خلال القنصل العام المصري بالكويت.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن الحرب على مصر والمنطقة بشكل عام معلومة للجميع، ولكن هناك أنواع جديدة من الحروب تتمثل في بث الشائعات والفتن بين الشعوب من أجل إحداث وقيعة بين الجانبين، وعلى الجميع أن يحذر ممن يريدون إثارة الفتن، وتابعت: "التحرك السريع من السلطات الكويتية كان مناسباً والدولة المصرية تقف إلى جوار أبنائها.. ويوجد احترام للعمالة المصرية الوافدة التي تعمل على الأراضي الكويتية".