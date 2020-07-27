أميتاب باتشان يقضي العزل في قراءة القصائد المحببة إليه: اشتقت للشعر

مازال الفنان البوليودي أميتاب باتشان، هو وابنه وزوجة ابنه أشواريا راي، يقضون فترة العزل فى المستشفي بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وقد حرص النجم الهندي الكبير على توجيه الشكر لجمهوره ومحبيه عبر حسابه على "تويتر"، وطلب منهم تكثيف الدعاء له ولأسرته، مؤكدا أنه يقضي فترة العزل في تذكر بعض القصائد المحببة إليه والتي يتذكرها في وحدته بالمستشفى، كما اشتاق لحضور جلسات الشعر والشعراء.

أميتاب باتشان كان أكثر فنان حريص على البقاء في المنزل من وقت انتشار كورونا، وكان يفضل التباعد عن التجمعات، وطبع ختما على يده، ونشره عبر حسابه مكتوب فيه: "ابقى سالما، كن حذرا وأعزل نفسك، لو تشككت فى الأعراض".

وأعلن الفنان أبهيشيك باتشان نجل أميتاب باتشان، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد دقائق من إعلان والده الإصابة.كما أثبتت نتيجة التحليل الثاني للممثلة الهندية "إيشواريا راي" إيجابيتها لفيروس كورونا هي وابنتها بعد أن أصيب زوجها "أبيشيك" ووالده النجم الهندي أميتاب باتشان.