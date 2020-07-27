غضب رواد السوشيال ميديا بعد تعاقد روتانا مع حمو بيكا: لا تدعموه

حالة من الغضب سيطرت علي رواد السوشيال ميديا بعد تعاقد روتانا مع مطرب المهرجانات حمو بيكا وطرح البوستر الترويجي لكليبه الجديد، ومقارنته بكبار مطربي روتانا.

وهاجمت التعليقات علي السوشيال ميديا الشركة، حيث قال أحدهم "الشركة تكون فيها إليسا ونجوى كرم وماجد المهندس ورابح صقر ونوال الزغبي وحكيتوا أن شيرين وأصالة قريبا معكم وتكون كل هالأسماء مع حمو بيكا وأشكاله؟ ماحبيت أبدا والرخيص رخيص حتى لو كان فيه طلب مع احترامي".

وتابع آخر، "يعني ما بعرف أنتو كيف بتفكروا؟؟؟؟ الشركة صايرة رخيصة وما بتهتم إلا للمشاهدات!! كيف بتقدروا أنو يكون عندكم نجوم متل إليسا و نوال الزغبي وأصالة ونجوى كرم ورابح صقر و...إلخ وتنتجوا مهرجانات لحمو بيكا؟!؟!؟!؟!؟! كيف".

وعلق آخر: "روتانا أنتي بهالطريقة عم تضيعي اسم روتانا الكبير، أكبر فنانين العرب راشد الماجد، ماجد المهندس عبدالله رويشد نجوى كرم نوال الكويتية والزغبي الخ الخ الخ، هدول بعض الأسامي الكبار يكون بجانب أسمائهم ذات قيمة فنية كبيرة جنب هيك أشكال وهيك انحطاط فني والله عيب بحقكم وحق الفنانين".

"فعلا استفذيت، يعني دعايا لإليسا وبانتظار ألبومها يروجوا لحمو بيكا مش مستوعبة روتانا تكون وصلت لده"

"من العيب أن تدعم مجموعة روتانا وهي واحدة من أكبر منصات الغناء والانتاج بالوطن العربي، أن تدعم وتنتج مثل هذه الأعمال الغنائية الهابطة، نعم خرج هذا النوع الهابط وأصبح أمرا واقعا عندنا بمصر ولكن دائما ستصادف صوت عقل ينذركم من هذا الفايروس الغنائي الهابط،لا تدعموه"

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بوستر أغنية مطرب المهرجانات حمو بيكا الجديدة بعنوان "إيه الحكاية"، ويشارك في الغناء بها كلا من علي قدورة ونور التوت ومودي أمين، والتوزيع لفيجو الدخلاوي.

وتعاقد "بيكا" مع شركة روتانا منذ أيام على أن يكون لها التوزيع الديجيتال لكافة أعماله الجديدة.