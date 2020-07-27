نائب رئيس لجنة كورونا للمصريين: اخرجوا في العيد بس ابعدوا عن الزحمة

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنها تتمنى الوصول إلى "زيرو إصابات"، مشيرةً إلى أن أرقام الأمس مبشرة للغاية، بخصوص الوفيات والإصابات.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن الحفاظ على هذه المعدلات مرتبط بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات.

وشددت "العسال" على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بالمحاذير وغسل اليدين، وذلك حتى نجد حلًا نهائيًا لفيروس كورونا.

وأضافت: "دورنا مستمر حتى نهاية الجائحة تمامًا، ونتابع البروتوكول ونعمل على تحديثه ونشرف على مستشفيات العزل والفرز، وكل المستشفيات التي تقوم بعناية مصابي كورونا، ونتابع الأطقم الطبية المختلفة ونتابع الأبحاث والتجارب السريرية على أكثر من دواء".

وأوضحت، أنه لا يمنع من قضاء إجازة العيد، لكن يجب تنظيم الاماكن بحيث يجرى تجنب الزحام: "مفيش مشكلة في الخروج في العيد، ومفيش داعي للتواجد في أمكان به زحمة".