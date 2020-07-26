رئيس التحرير

محمود مسلم

بعد قليل.. بيان هام للصحة بشأن مستجدات كورونا

كتب:

مريم الخطري
09:36 م | الأحد 26 يوليو 2020
وزيرة الصحة

وزيرة الصحة

تصدر وزارة الصحة والسكان بعد قليل بيان هام بشأن مستجدات فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس ، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و 4558 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد:

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون:

https://apple.co/3gURgYJ

اقرأ المزيد:

وزيرة الصحة تتابع حادث هبوط أرضي بالزمالك: لا يوجد مصابين أو وفيات

عاجل.. وزيرة الصحة: سنوزع "كارت مراقبة صحية" في منافذ المحافظات والنقل

وزيرة الصحة تستجيب لاستغاثة أطفال "أمينة" عبر الوطن.. والأم: "الحمدلله"

فيديو.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل برنامج المنح العلاجية للأشقاء اليمنيين

وزيرة الصحة تتعهد أمام البرلمان بتعديل قانون بدل المهن الطبية