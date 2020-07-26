"كورونا": "صحة الدقهلية" تؤكد اقتراب نهاية الفيروس.. واحتجاز 12 حالة فقط بـ"تمي الأمديد"

استمر خروج المتعافين من مستشفيات العزل فى مختلف المحافظات بعد خضوعهم لبروتوكول العلاج المقرر من قبَل وزارة الصحة وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، وسط تراجع ملحوظ فى أعداد المصابين بالمستشفيات التى بدأت التأهب للعودة إلى عملها الطبيعى بعد خروج المتعافين.

ارتفاع عدد المتعافين إلى 590 في "عزل بلطيم"

فى كفر الشيخ ارتفعت حالات التعافى بمستشفى عزل بلطيم إلى 590 حالة تحولت نتائجهم لسلبية وخرجوا بعد تماثلهم للشفاء، وأكد مصدر طبى بالمحافظة أن المستشفى سيسجل «صفر إصابات» خلال 10 أيام، عقب تعافى 87 مريضاً محتجزين حالياً، وسيعود لعمله الطبيعى كمستشفى مركزى يقدم خدماته بكامل أقسامه وطاقته للمواطنين، وأشار المصدر إلى أن المستشفى لا يستقبل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقاً لتعليمات الوزارة، فى الوقت الذى يستمر فيه قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، فى استقبال المصابين بالفيروس ممن يحتاجون لرعاية دقيقة وأجهزة تنفس صناعى.

وأعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خروج 6 متعافين من مستشفى عزل تمى الأمديد، لتحسن حالاتهم وانخفاض عدد المرضى لـ12 حالة بالمستشفى، مؤكداً أن الكورونا تقترب من نهايتها، وقال «مكى»، فى تصريح صحفى، إن أعداد المحتجزين انخفضت بنسبة 80%، لافتاً إلى أن الأطباء نجحوا فى إجراء جلسات فصل بلازما لمريض يبلغ من العمر 70 عاماً مصاب بالتهاب رئوى حاد نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتُعد تلك الحالة هى الأولى من نوعها فى محافظة الدقهلية، ووصفه بالإنجاز الجديد على يد أبطال الجيش الأبيض، وأكد «مكى»، فى تصريح صحفى، أن المريض بحالة مستقرة بعد عمل جلستين من فصل البلازما، واستكمال باقى الجلسات حتى تعافى المريض بصورة نهائية.

خروج ١٥ حالة ببنى سويف

وفى بنى سويف، أعلنت مديرية الصحة عن تعافى ١٥ حالة جديدة بينهم ١١ حالة بمستشفى الحميات بقيادة الدكتور وليد عبده، و٤ حالات بمستشفى ناصر العام بقيادة الدكتورة سالى الخولى عقب خضوعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة، وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولاً بأول، مؤكداً مواصلة الجهود التى تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهداً فى الدفع بجهود الدولة فى مجابهة تلك الأزمة.

وقال الدكتور سيد سليمان، مدير عام مستشفى الخانكة بالقليوبية، إن المستشفى صرّح بخروج حالتين بعد ورود تقارير المسحات التى تم سحبها منهم وثبتت سلبيتها، وأضاف أن مستشفى العزل استقبل 15 حالة مصابة بالفيروس، بينها 5 حالات تم حجزها بالرعاية المركزة، لافتاً إلى أن نسب الشفاء والتعافى بين المرضى جيدة نتيجة العامل النفسى الذى يسهم بشكل كبير فى ارتفاع نسب الشفاء، ونوه إلى تشكيل لجنة طبية عليا بالمستشفى للإشراف على وضع بروتوكولات علاج مرضى العزل وتنفيذها، ووضع محددات الدخول والخروج للمرضى بناء على حالة المريض، فيما أكد الدكتور عمرو مصطفى، مدير مستشفى القناطر الخيرية، أن المستشفى استقبل 46 مصاباً بكورونا منذ ظهور الجائحة، تعافى منهم 29 مصاباً، فيما أعلن مستشفى بنها العام انخفاضاً ملحوظاً فى أعداد الإصابات بكورونا، حيث بلغ إجمالى عدد الحالات التى لا تزال تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى 17 مريضاً بالقسم الداخلى ولا يوجد مرضى بالرعاية المركزة.

وفى بيان له، أكد مستشفى العجمى العام بالإسكندرية، أن حالات التعافى داخل المستشفى وصلت إلى 384 حالة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، وأوضحت إدارة المستشفى أن عدد التحويلات إلى فترة النقاهة من المستشفى وصلت إلى 464 حالة حتى الآن، كما تم تحويل 93 حالة للعزل المنزلى لاستكمال مرحلة العلاج بعد تحسن حالتهم الصحية.

وقال مصدر بمديرية صحة دمياط إن مجمل الإصابات فى المحافظة بلغ 1284 إصابة، بالإضافة إلى 95 حالة وفاة، ما يزيد على 90% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة كـ«أمراض الجهاز التنفسى، السرطان، أمراض القلب والسكر والضغط والجلطات» ويبلغ متوسط أعمار المتوفين 60 عاماً فأكثر، بنسبة 95% من مجمل الضحايا، و5% تقل أعمارهم عن 60 عاماً، وأشار إلى أن عدد المتعافين تخطى 1000 متعافٍ خرجوا من 4 مستشفيات عزل وهى «الصدر والحميات والعام وكفر سعد»، علاوة على مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة.