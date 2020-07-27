في 10 نقاط.. كيف استعدت الأقصر لعيد الأضحى المبارك؟

اتخذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، إجراءات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك في ظل ظروف استثنائية هذا العام فرضتها جائحة كورونا.

"الوطن" استعرضت في 10 نقاط أهم الإجراءات التي اتخذتها سلطات المحافظة هذا العام والتي راعت فيها تدابير احترازية من انتشار الفيروس مجددًا الذي انحسر بالمحافظة في انتظار إعلان القضاء عليه نهائيًا قريبًا.

1- تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرفة العمليات الفرعية بمديرية الأمن والمديريات الخدمية والوحدات المحلية لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت.

2- مديرية الصحة قامت بوضع خطة طوارئ لاستقبال العيد تشمل تشكيل غرفة أزمات تعمل على مدار 24 ساعة ورفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية.

3- منعت المديرية الإجازات للفرق الطبية العاملة والأطقم المعاونة، كما أكدت على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال اللازمة وأكياس الدم لمواجهة أي حالات طارئة.

4- زيادة عدد الأطباء النوباتجيين بأقسام الطوارئ في مستشفيات الأقصر العام وارمنت وإسنا التخصصي جنوب المحافظة.

5- تم التنسيق بين مديرية الطب البيطري والتموين ومباحث التموين لتسيير الحملات التموينية للتأكد من صلاحية اللحوم وذبحها داخل المجازر الحكومية.

6- تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات المواد الغذائية المختلفة والمطاعم والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

7- تم توجيه المسئولين بمديرية التموين والتجارة الداخلية للتأكد من توافر اللحوم والدواجن المجمدة والسلع الأساسية بجميع المجمعات الاستهلاكية.

8- تشكيل لجنة للتأكد من توفير احتياجات المحافظة من المواد البترولية والتأكد من المخزون الاحتياطي.

9- تكثيف الحملات الرقابية على المخابز لإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات القياسية وإنتاج وتوزيع الحصص المقررة بالكامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان جودة وصلاحية السلع المتداولة.

10- سيتم تنظيم احتفاليات بقصر ثقافة الأقصر خلال أيام العيد مع استمرار غلق كافة الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل والنوادي الترفيهية ومنع حركة المراكب النيلية الترفيهية ومنع أي تجمعات بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.