محافظ الأقصر يفتتح مشروع توسعات محطة الصرف الصحي في الحبيل

شهد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بدء أعمال التشغيل التجريبي ودخول المياه في مسارين بمشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأقصر، بقرية الحبيل، التابعة لمركز ومدينة البياضية، جنوب المحافظة.

وكان في استقبال محافظ الأقصر اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حيث أوضح أهمية المشروع لاستيعاب الكميات الزائدة من مياه الصرف الصحي لمدينة الأقصر.

وقدم مهندس محمد فوزي، مدير عام الصرف الصحي، شرح مفصل للخطوات التنفيذية ومسارات العمل بالمشروع موضحًا أن المساحات الجديدة المضافة وأعمال حفر الأحواض لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة تقدر بحوالى مليون و743 ألف متر مكعب حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمشروع 36 ألف م3/يوم، وكميات الردم لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة فى المشروع بلغت حوالى 764 ألف متر مكعب.

ويبلغ طول المسار المعدل لخط الطرد القائم بقطر 800 مم مواسير GPR حوالى 1000 متر، وطول خط الطرد قطر 600 مم مواسير UPVC حوالى 3830 متراً وتبلغ مساحة الغابة التى سيتم استصلاحها حوالى 30 فدانا جديداً لترتفع قدرة وطاقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل، من 29 ألف م3 إلى 65 ألف م3 /يوم.

حضر بدء التشغيل التجريبي للمشروع مهندس جمال الدين آحيد مستشار الشركة القابضة للمياه بقطاع الصعيد وعميد مهندس أسامة خليل رئيس قطاع الدعم الفني بالشركة وعميد يحيى عبد المنعم رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب بالأقصر، ومهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل، وعدد من مديرى الإدارات والقطاعات والمهندسين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والمسؤولين التنفيذيين للمشروع.