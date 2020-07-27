أديب: يجب تعويض سكان عمارة الشربتلي والموضوع مش محتاج افتكاسات

طالب الإعلامي عمرو أديب بتعويض سكان عمارة "الشربتلي" في الزمالك والتي تعرضت للتصدع بسبب مترو الانفاق، عن الضرر الذي لحق بهم.

وقال "أديب"، خلال تقديمه حلقة الأمس من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "الموضوع مش محتاج افتكاسات وفي كل دول العالم لما يكون عندك مشروع زي ده ويحصل عندك مشكلة بشكل مباشر أو غير مباشر فأنت مطالب بتعويض الناس والتعويض له أكتر من شكل واضح".

وأوضح "أديب" أنه يجب عمل صيانة للعمارة حال إمكانية ذلك أو هدها وبناؤها من جديد حال صعوبة إصلاحها مع تعويض السكان بالاقامة المؤقتة في شقق تماثل الشقق التي كانوا يقيمون فيها، مطالبًا بالتعامل مع المشكلة بالشكل المعتاد وأن تقوم الدولة بتحمل المسئولية عما حدث.

ومن جهة أخرى علق "أديب"، على حادث تعرض شاب مصري لاعتداء في الكويت، مؤكدًا أنه يرى منذ فترة تحرك صارم وحازم وحاسم وواضح للدولة بشأن رعاياها في الخارج.

وقال: "وليد كان ثابتًا ومتحملًا وبطلًا عشان لقمة العيش يعني وقف وتحمل ما حدث" مؤكدًا أنه يستحق الدعم والمساندة لأنه تحمل مالم يتحمله أحد مقدمًا التحية لدولة الكويت "مفيش طرمخة والقانون ياخد مجراه ومفيش فرق بين مواطن كويتي ووافد مصري".