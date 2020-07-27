فنادق الزمالك تتبرع باستضافة سكان عمارة الشربتلي لمدة ليلتين

كشف محمد عصام "مراسل mbc مصر"، تفاصيل التصدع الذي تعرضت له عمارة الشربتلي بالزمالك بسبب انهيار أرضي نتيجة لأعمال مترو الأنفاق.

وقال "عصام" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن أصحاب الفنادق بالمنطقة تبرعوا بليلتي إقامة للسكان المتضررين مجانًا.

ونقل مراسل "الحكاية" تفاصيل ما حدث مشيرًا أنه حدث تصدع في العمارة الساعة 10 صباحًا بسبب دخول ماكينة حفر الأنفاق للمنطقة وأنه فور حدوث التصدع انتقلت الاجهزة المختصة وفرضت كردونا أمنيا حول المنطقة حفاظًا على السكان والمتواجدين، وأن محافظ القاهرة تفقد المكان وتحدث مع سكان العقار الذين تم اجلائهم.

وأشار أن وزير النقل المهندس كامل الوزير سيزرو العقار اليوم وسيلتقي بالأسر المتضررة وسيتحدث مع السكان وأن هناك لجنة من أساتذة كلية الهندسة لعمل تقرير مبدئي عن الواقعة.

وأكد المراسل أنه لن يتم السماح لأحد من الاقتراب ناحية العقار عدا بعض الأسر التي كانت متواجدة في الساحل الشمالي وطلبت الحصول على ملابسها من شققها، لافتًا أنه يتم الآن أعمال حقن العقار بعد إجلاء سكان العقار حرصًا على سلامتهم، مؤكدًا أن سفارة البحرين لم تتأثر مطلقًا وأن التأثير الذي وقع لها مجرد شروخ في السور الخارجي للسفارة.