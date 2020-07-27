نهدها ونبنيها أو نحولها جراج.. مقترحات الوزير لتعويض سكان عقار الزمالك

قدم المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عددا من المقترحات على سكان عقار "الشربتلي"، بعد تصدعه نتيجة لأعمال حفر مترو الأنفاق.

واقترح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "Mbc مصر" هدم العقار وتعويضهم، حال موافقتهم على ذلك، عقب تصدع العمارة وظهور شروخ نتيجة مرور ماكينات حفر الأنفاق أسفلها.

وقال "الوزير": "أنا مقترح أحسن وياريت سكان العقار يساعدوني فيه، أنا ممكن أهد العقار ده وأديلهم تعويض يساوي ثمن شقة في الزمالك في نفس الحي وأخذ العمارة دي أعملها جراج متعدد الطوابق يخدم محطة المترو ويخدم المنطقة كلها، ياريت يوافقوني على كده، أنا على الهواء وبطالب بكده أهو".

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أنه إذا رأى سكان العقار أن العمارة أصبحت خطرًا على حياتهم فعليهم قبول هذا الاقتراح، فيما رد أديب: "من معرفتي لأهالي الزمالك، هما يحبوا يعيشوا ويموتوا في الشقة بتاعتهم"، بينما تعهد الوزير في الوقت ذاته أن يتم تعويضهم بشقة في نفس الحي إذا وافقوا على ذلك.

هدم العمارة وتحويلها لجراج هيفيد الدولة والزمالك ويبقى مشروع حقيقي

وأكد المهندس كامل الوزير، أن الوزارة مستعدة لتنفيذ كل الحلول التي من شأنها ترضية سكان عمارة الشربتلي بالزمالك، منها هدم العمارة وتحويلها لجراج وتعويض السكان ماليًا أو إيجاد وحدات سكنية في نفس الحي، "يبقى كده الدولة كلها استفادت والزمالك كلها استفادت، ويبقى مشروع بحق وحقيقي".

وأضاف "الوزير" أن مشروع الأنفاق الذي تنفذه الدولة يبلغ تكلفته 97 مليار جنية، وحال موافقة الأهالي على هدم العقار سيتم توفير وحدات سكنية في نفس الحي للأهالي، أو دفع تعويضات تصل لـ 300 مليون جنية.

وتابع: "بطمئن كل أهالي الزمالك، إحنا معاهم ولن نتركهم وهنصلح لهم العمارة لو عاوزين، وهنجيب لهم شقق بديلة لو عاوزين، هنديهم تعويضات لو عاوزين".

الوزير: لو وصلت أننا نبنى عمارة جديدة هنعملها

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه على استعداد لهدم عمارة الشربتلي بالزمالك بعد تعرضها للتصدع بسبب سير ماكينات حفر الأنفاق أسفلها، "لو وصلت إننا نبني عماره جديدة هنعملها، لو وصلت إننا نعوض السكان برضو نعوض"، موضحًا أنه تم إعطاء كل أسرة في العمارة 30 ألف جنيه وهذا ليس تعويضا ولكن يُعد بدل إيجار شقة مفروشة بالزمالك لمدة شهر.

وأضاف "الوزير"،: "ممكن الأهالي يروحوا شقة مفروشة لمدة شهر، أو يروحوا أوتيل أو أي حته، ولو المبلغ 30 ألف مكفاش إحنا جاهزين نزود ونساعدهم، ودي مش مساعدة مننا، ده حقهم علينا"، موضحًا أنه يوجد في مصر شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم، وجاهزين لتنفيذ أي شيء.

وأضح وزير النقل، أنه مهندس ولديه خبرة كبيرة بهذا الأمر، ويرى أن العمارة آمنة ولن تنهار، "مش هتقع، ياما شوفنا حاجات زي كده أيام الزلزال، العمود ده ممكن نشيله ونصبه من تاني، الحوائط ممكن نبنيها من تاني، لو محتاجة حقن، نحقن التربة تحت العمارة عشان نثبتها".