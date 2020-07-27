عمرو أديب يحذر من قفزة في أرقام كورونا بسبب عيد الأضحى

علق الإعلامي عمرو أديب على انخفاض أعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، بعد وصول عدد المصابين أمس 475 مصابا جديدا.

وقال "أديب"، خلال تقديمه حلقة الأمس من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"،: "بقالنا كام يوم بنشوف أرقام زي الفل لا تعني ليا شئ غير أني أكون سعيدا لكن كمؤشر الله أعلم إيه اللي هيجرى الأيام الجاية، والنهاردة وصلنا 479 وكنا وصلنا لألف وحاجة".

وأضاف: "أنت واصل في حالات الشفاء لأكتر من 35% وده إنجاز عظيم وعبقري، وشكلنا ممكن نشوف الـ200 إلا إذا الكام يوم اللي قبل العيد اللي جايين اللي فيهم المحلات بتفتح للساعة 12 والقفزة السابقة كانت في العيد الصغير ولا نريد قفزة جديدة في العيد الكبير"، مطالبًا بكثير من الحذر، مؤكدا أن ما وصلنا إليه بسبب التزام المواطنين بالكمامة وجهود الأطباء في المستشفيات.