عمرو أديب يطلب من مراسل برنامجه "طبق رز بلبن وصباع قشطة"

داعب الإعلامي عمرو أديب مراسل برنامج "الحكاية" محمد الريس، والذي نقل أجواء فتح المقاهي لمنتصف الليل في الإسكندرية.

وقال أديب خلال مداخلة مع مراسل البرنامج: "يا محمد ليا عندك طلبين، الطلب الأول لو سمحت بعد ما تخلص أقعد على القهوة وأطلب واحد رز بلبن عليه صباع قشطة، وكله على كرسي تشم فيه البحر، والطلب التاني بكرة يا حبيبي اطلع بحري وروح برقش، وكل جزل لحمة صغيرة وشوية طرب وافتكرني، وادعي لي ومش مهم ترجع".

وأضاف أديب: "برافو اسكندرية وبرافوا إن فيه تباعد وكمامات والتزام، وبرافو كل حاجة وأنا بشجع الحاجة العظيمة وبشجع الناس تاخد بالها من صحتها والناس تساعد نفسها وتساعد البلد".

وأكد أديب أن لو فيروس كورونا انتهى من جميع دول العالم، وبقي في قرية واحدة، سيظل موجودا على الكرة الأرضية، مشددًا على أن الكمامة كنز لا يفنى.

وتابع: "إن شاء الله يبقى عيد سعيد تنبسطوا وتبقوا سعداء وتاكلوا فتة وهوبر والكبدة الصبح وصنية الرقاق المتينة وريحة اللحمة الضاني الجميلة تبقى مالية البلد، ودي من الروايح المحببة للنفس مع بطة وصنية رقاق وبطيخ حلو وشوية مانجة في البانيو".