التموين: خصومات الأوكازيون الصيفي تصل أحيانا لـ70%

أكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الخارجية، أن نسب التخفيضات في الأوكازيون في بعض الأحيان تصل لـ40% مشيرًا إلى أن بعض المحلات تصل خصومات الأوكازيون فيها لـ70%.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن جائحة كورونا أجبرت التجار على تقديم تخفيضات حقيقية وخصومات أعلى من متوسطات السنوات السابقة متوقعًا موسم ناجح في الأوكازيون الصيفي واقبال من المواطنين.

وأوضح حسام الدين أن هناك بعض الشكاوي من الأوكازيون الوهمي، لافتًا إلى أنها تخضع لعقوبات شديدة مطالبًا التجار بانتهاز الفرصة وتحقيق أرباح محذرًا من اللجوء للأوكازيون الوهمي باعتبار أنها جريمة غش تجاري وجريمة بيوع تجارية وجريمة بيوع مستهلك مؤكدًا أن هذه الظاهرة تقلصت وأنها لا تتجاوز 4% من المخالفات التي يتم رصدها.

وأكد حسام الدين، أن هناك مخالفات أخرى تتعلق بعدم حصول المحلات على ترخيص للمشاركة في الأوكازيون، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تمنح تراخيص للأوكازيون للتأكد من فواتيره السابقة عن فترة الأوكازيون بشهر وأسعار المنتجات في فترة الأوكازيون للتأكد من كونه جاد في فترة الخصم، لافتًا إلى أن الوزارة تشترط أن تكون الأسعار باللغة العربية وكلمة أوكازيون باللغة العربية أيضًا مع كتابة السعر قبل الخصم وبعده.