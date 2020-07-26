كيف يمكن الحصول عليه؟ دعم من 200 لـ 1000 جنيه للفرد على بطاقة التموين

انطلقت اليوم مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تدعمها الحكومة من خلال عدة وزارات، حيث تقوم وزارة المالية بإنشاء موقع الكتروني لعرض السلع المختلفة، بتخفيضات تصل إلى 20% من سعر المنتج، حيث أضافت وزارة التموين مبلغ 200 جنيه للفرد على بطاقة التموين، بحد أقصي 1000 جنيه للأسرة، يمكن أن يتم تحويلها إلي خصم على سعر المنتج، بالإضافة إلى الخصم الأصلي.

وتستعرض "الوطن" أماكن طرح منتجات مبادرة الرئيس "ما يغلاش عليك"؟ وكيفية الاستفادة من دعم الـ200 جنيه في شراء الأجهزة الكهربائية والالكترونية.

أين يمكن الحصول على منتجات مبادرة مايغلاش عليك؟

وفقًا لوزارة التموين يمكن الحصول على المنتجات من خلال الموقع الإلكتروني، ويمكن الحصول عليها من خلال الطلب أونلاين، وسيتطلب هذا التسجيل داخل الموقع، أو من خلال زيارة أفرع المشاركة في المبادرة، وهي المحلات التي تحمل علامة المبادرة.

تعرض الحكومة بيانات السلع والمصنعين والموزعين المشاركين بالمبادرة، التي جرى اعتمادها من خلال اتحادي الصناعات والغرف التجارية وتبلغ نحو 4231 منتجا، بمشاركة 1178 تاجرا، عبر موقع الالكتروني الرسمي، ويمكن الدخول من هنـــــــــا.

كيفية الحصول على دعم الــ 200 جنيه؟

مبادرة تحفيز الاستهلاك تمنح نسبة خصم للمواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، ولأصحاب بطاقات التموينية يمكنهم الحصول على خصم إضافي يبلغ 10%، وبذلك يكون الخصم على المنتج لا يقل عن 30%.

المنتجات المعروضة في مبادرة ما يغلاش

يعرض الموقع أكثر من 4231 منتجا، بمشاركة 1178 تاجرا، متنوعه ما بين أجهزة كهربائية، والكترونية، وهواتف محمولة، وأثاث، وكانت هذه متوسط أسعار المنتجات المعروضة، ولمزيد من التفاصيل أدخل هنــــــــــا.

أسعار التكيفات

عرضت المبادرة 8 أنواع من التكيفات ضمن السلع المشاركة في المبادرة، وبدأت الأسعار من 7795 جنيهًا، وحتى 13779 جنيهًا، وبتخفيضات تصل قيمتها إلى 1532 جنيها، بحسب الموقع الرسمي للمبادرة.

أسعار الشاشات

تعرض المبادرة 7 أنواع من الشاشات تتفاوت أسعار الشاشات في المبادرة، حيث تبدأ أسعارها من 2821.5 جنيه وتصل حتى 3539.7 جنيهًا، بخصم 10%.

أسعار أجهزة التليفونات

عرضت المبادرة 13 منتج للتليفونات المحمولة وبدأت أسعارها من 164 جنيهًا حتى 1400 جنيه بخصم 10%، والسعر شامل الضريبة.

أسعار السخان

عرضت المبادرة 6 أنواع من السخان الكهربائي تراوح السعر ما بين 758 جنيهًا حتى 1047 جنيهًا بخصم 10%، ونوعين من سخان مياه غاز اتوماتيك ب1029 جنيهًا، و8 أنواع سخات شمسي بأسعار تبدأ 8372 إلى 18314 جنيهًا.

أسعار الثلاجات

طرحت المبادرة 5 أنواع من الثلاجات تبدأ من 4067 إلى 5755 جنيهًا.

بالإضافة إلى نسبة الخصم، تسمح المبادرة بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكي