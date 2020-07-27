تاج الدين يحذر من تناول أدوية أو فيتامينات دون استشارة طبيب

حذّر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، من تناول أدوية أو فيتامينات دون استشارة الطبيب لتنازل جرعات معينة ولمدة زمنية محددة، في الغالب قد يؤدي لآثار جانبية، موجها رسالة للمواطنين: "لا تستخدموا أي عقار أو دواء حتى لو كانت فيتامينات إلا بواسطة طبيب".

وأضاف تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّ فيتامين سي من الأشياء التي تستخدم لرفع مقاومة جسم الإنسان، وموجود بكثرة في بعض المنتجات الطبيعية مثل البرتقال والليمون.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّ الطعام الصحي يتضمن تناول الشخص طعام طبيعي ومتوازن فيه بروتينات وكربوهيدرات وأملاح ومعادن: "لو أكلنا طبق سلطة صغير يغطي الاحتياجات الطبيعية اليومية سواء الوقائية أو العلاجية لكتير من الفيتامينات".