بعد الإقبال على تناول الفيتامينات.. نصائح يجب اتباعها عند شراء الأدوية

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، لجأ الكثيرون إلى تناول الفيتامينات والأدوية الغنية بالمعادن مثل الحديد والزنك، لتقوية المناعة الخاصة بهم، اعتقادا منهم في تصديها للإصابة بالعدوى، وفي ضوء ما تقدمه "الوطن" من خدمات يومية لمتابعيها، نستعرض عدد من النصائح التي يجب اتباعها عند شراء الأدوية من الصيدلية، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

- تجنب شراء الأدوية المستوردة وغير المرخصة بوزارة الصحة.

- إذا كنت تتناول أدوية بصفة مستمرة، يجب إبلاغ الطبيب المعالج بها لمراعاتها عند صرف الأدوية الأخرى.

- عند شراء الأدوية يجب البحث عن رقم التسجيل بوزارة الصحة الموجود على العبوة والتأكد من وجوده.

- لابد من تجنب شراء الأدوية دون وصفات طبية من الطبيب المعالج.

- تجنب تناول الأعشاب مجهولة المصدر التي تستخدم على أنّها دواء لعلاج كثير من الأمراض.

- ضرورة التأكد من تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية الخاصة بانتهاء صلاحية الدواء.

- إذا كانت الأدوية تحتاج لحفظها بالثلاجة، يجب التأكد من أنّها كانت مخزنة بطريقة صحيحة.

- بعد تناول الأدوية، يجب متابعة الحالة وعند الشعور بأي تغيير يطرأ على المريض، يجب إعلام الطبيب المالج أو الصيدلي بذلك.

- حفظ الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال.