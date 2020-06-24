بعد تحذير الصحة.. كيف يؤدي الإفراط في تناول الفيتامينات إلى أمراض أخرى؟

"الحصول على فيتامين زيادة أو بدون داع، لن يقي من الفيروس، وكثرة الاستخدام بدون داع أو أساس طبي، من الممكن أن يتسبب في مشاكل وأمراض أخرى".. تحذير من الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بوزارة الصحة بشأن إقبال المواطنين على شراء الفيتامينات بكثرة الأيام الماضية، اعتقادًا منهم بأن ذلك يساعد على رفع المناعة والوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه لا يوجد هناك عقار لزيادة المناعة، والفيتامينات الموجودة ببروتوكول العلاج مساعدة للدواء المستخدم في العلاج، فالفيتامينات لا تقي من فيروس كورونا.

يحتاج الجسم نسبا محددة من الفيتامينات، وفي حال زادت عن النسبة المحددة بسبب كثرة تناولها تؤدي إلى نتيجة عكسية وتضر الجسم، فيؤدي إلى إرهاق الكبد والكلى، بحسب قول الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة بجامعة القاهرة.

نهلة: كثرة تناول الفيتامينات يضعف الكبد والكلى

وكثرة تناول الفتيامينات المختلفة في وقت واحد تضعف مناعة الجسم وترهق أجهزته، وبحسب تصريح الدكتورة نهلة لـ"الوطن" هنا تنشغل أجهزة الجسم بتنقية مواد تلك الفتيامنيات من الدم وإذا أصيب الشخص بفيروس كورونا تكون حينها مناعته ضعيفة بحسب تعبير استشاري البتكيريا والمناعة.

وأوصت عبد الوهاب باللجوء إلى الفيتامينات الطبيعية الموجودة في الخضروات والفاكهة والأطعمة المختلفة، بدلا من تناول عقاقير الفيتامنيات، حتى لا تضعف من مناعة الجسم.