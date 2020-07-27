نجاح أول تجربة للاختبار الإلكتروني عن بعد بـ"طب حلوان"

عقدت كلية الطب بجامعة حلوان برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية، الاختبار الإلكتروني التجريبي عن بعد "من المنزل"، باستخدام بنوك الأسئلة على طلبة الفرقة الثالثة بالكلية، تحت إشراف الدكتور محمد فتح الباب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سامية علي مدير وحدة القياس والتقويم الطلابي بالكلية.

وقال الدكتور ممدوح مهدي، إنّ التجربة هدفت لتقييم إمكانية اختبار الطلبة إلكترونيًا من المنزل، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات والتخطيط لتلافي السلبيات التي قد تطرأ، مضيفا أنّه سبق تطبيق الامتحان التجريبىي عن بعد، امتحان تجريبي على عينة من طلاب المراحل الأربعة في الكلية، وكانت النتائج كلها إيجابية، ما شجع فريق العمل على تطبيق التجربة على دفعة الفرقة الثالثة بأكملها بدعم كامل من إدارة الكلية.

وأضاف عميد كلية "طب حلوان"، أنّ الاختبار جرى على 200 طالب من المنزل وكان زمن الامتحان 50 دقيقة، وعدد الطلاب الذين أتموا أداء الامتحان 197 طالبا، وعدد الغياب 3 طلاب فقط، وظهرت النتيجة مباشرة بعد انتهاء الاختبار، موضحا أنّها تجربة ناجحة بفضل فريق عمل متكامل من وحدة القياس والتقويم الطلابي بكلية الطب ومن مهندسي جامعة حلوان وشركة بنوك الأسئلة AGI.

ولفت إلى أنّ الاختبار جرى عبر متصفح آمن من خلال تحكم في أجهزة الطلبة بشكل كامل أثناء فترة الاختبار، إذ جرى إغلاق جميع البرامج من على كمبيوتر الطالب عند فتح برنامج الامتحان.

وجرى توفير اسم نطاق (Domain) خاص بالامتحانات الإلكترونية للجامعة (والذي تم توظيفه لكلية الطب) بدعم من المجلس الأعلى للجامعات، ليتمكن الطلاب من الوصول لمنظومة الاختبارات من المنزل، بدعم من مركز الحساب العلمي بجامعة حلوان تحت إشراف الأستاذ الدكتور أيمن محمود خليفة مدير مركز الحساب العلمي.