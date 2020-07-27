السكة الحديد تطرح 5 قطارات إضافية مكيفة وعادية للحجز اليوم

تطرح هيئة السكة الحديد اليوم، للحجز أمام المسافرين مقاعد 5 قطارات إضافية مكيفة وعادية، تنطلق من القاهرة والإسكندرية غدا الثلاثاء في اتجاهها إلى أسوان، بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية، وتشمل 3 مكيفة و2 عاديين، حيث يتم إتاحة مقاعد القطارات الإضافية للحجز قبل السفر بـ24 ساعة فقط، ويكون الحجز بموجب بطاقة الرقم القومىي و4 تذاكر حد أقصى للراكب.

وبدأت الهيئة أول أمس، تشغيل القطارات الإضافية، وشملت جداول التشغيل للقطارات الإضافية التي سيتم بدء الدفع بها وتشغيلها قبل عيد الأضحى، قطار رقم 1934 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً ليصل محطة أسوان 8:50 صباحًا، وقطار رقم 1935 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان 10:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 11:10 صباحًا.

كما تضم قائمة القطارات الإضافية قطار رقم 1936 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 11:15 مساءً ليصل محطة أسوان 12:00 ظهرًا، وقطار رقم 1937 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان و7:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 7:55 صباحًا، وقطار رقم 1938 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 6:50 مساءً ليصل محطة أسوان 7:20 صباحًا ويقوم يومي 30 و31 يوليو الحالي فقط.

وتتضمن القطارات الإضافية قطار رقم 1939 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان 9:40 مساءً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:30 صباحًا ويقوم يوم 29 يوليو الجارى فقط، وقطار رقم 1940 مكيف محافظات يتحرك من محطة الإسكندرية 9.50 مساء ليصل أسوان 1.35 ظهر اليوم التالي، على أن يقوم يوم 28 يوليو الحالي فقط، وقطار مخصوص مكيف يقوم من محطة أسوان 9.40 مساء ليصل الإسكندرية 1.25 ظهر اليوم التالي على أن يقوم هذا القطار يوم 6 أغسطس فقط.

وتحوي القطارات الإضافية 4 قطارات مميزة (عادية) وهي قطار رقم 2202 مميز يتحرك من محطة القاهرة 9:15 صباحًا ليصل محطة أسوان 10:50 مساءً، وقطار رقم 2203 مميز يتحرك من محطة أسوان 8:50 صباحًا ليصل محطة القاهرة 9:50 مساءً، وقطار رقم 2204 مميز يتحرك من محطة القاهرة 3:20 عصرًا ليصل محطة أسوان 4:25 فجرًا، وقطار رقم 2205 مميز يتحرك من محطة أسوان 9:50 مساءً ليصل محطة القاهرة 2:25 ظهرًا.

كما تشمل القطارات الإضافية 4 عادية تقوم لأهالي النوبة والاتحاد النوعي والجعافرة ونادي أبو الريش بالإسكندرية، وهي قطار نوبة 1 يتحرك من محطة القاهرة 3:00 عصرًا ليصل محطة أسوان 4:15 فجرًا، وقطار الاتحاد النوعي يتحرك من محطة القاهرة 11:25 مساءً ليصل محطة أسوان 12:30 ظهرًا، وقطار الجعافرة يتحرك من محطة الإسكندرية 2:45 ظهرًا ليصل محطة أسوان 7:45 صباحًا، وقطار نادي أبو الريش يتحرك من محطة الإسكندرية 12:45 ظهرًا ليصل محطة أسوان 5:40 صباحًا.