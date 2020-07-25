السكة الحديد: تخصيص 8 قطارات لأهل النوبة و800 شباك لشراء التذاكر

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، استعدادات السكة الحديد لاستقبال الركاب في عيد الأضحى، قائلا إنه جرى تشغيل القطارات الإضافية ابتداء من اليوم وحتى 11 أغسطس، خاصة خطوط الوجه القبلي.

وأضاف "رسلان" خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنه على مدار الفترة الماضية، كان هناك مرحلة ما قبل قيام القطارات وهي حجز التذاكر، مشددًا على أنه لم يتواجد أي زحام حتى الآن متوقعا وجود زحام يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأشار إلى أن سيتم إضافة 78 قطارا مكيفا و76 قطارا مميزا، و180 عربة علاوة، موضحا أنه جرى تخصيص 8 قطارات لأهل النوبة في اليوم السابق لوقفة العيد لضمان وصول كل الركاب قبل العيد، مؤكدا على أن هناك سيطرة على منافذ بيع التذاكر ضد السوق السوداء.

وأوضح أن عدد الشبابيك 800 شباك، ومتاحين للحجز على مدار 24 ساعة، إضافة للحجز عن طريق موقع السكة الحديد على الإنترنت، والموبايل الأبلكيشن، و33 منفذ بيع تذاكر في القاهرة الكبرى.