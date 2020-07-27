أحد سكان عمارة الشربتلي: سمعنا صوت فرقعة والناس نزلت بقمصان النوم

كشف المهندس هشام أحد المقيمين بعمارة الشربتلي بالزمالك، تفاصيل حادث تصدع العمارة نتيجة لأعمال حفر مترو الأنفاق.

وقال "هشام" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "الساعة 10.30 صباحًا لقينا الأمن بيكلمنا وعمال الجراج بيصرخوا انزلوا فورًا من العمارة لأنها هتنهار وأنا أمي عمرها 85 سنة، ونزلت جري على السلم بقميص النوم وأختي وأولاد أخواتي لأن حصل شرخ كبير جدا في عمود مجاور لسفارة البحرين في عمارة الشربتلي".

وأضاف: "فيه شرخ وهبوط واضح جدًا واللي مخوفنا جدا لأني مهندس موضوع العمود"، متسائلًا عن سبب وجود محطة مترو في شارع حسن صبري، مشيرًا أنهم يسألون ذلك السؤال منذ عام 2010 لافتًا أن من سيخرج من المحطة سيكون في مدخل العمارة.

وتابع: "احنا مع الدولة وسكان العمارة كلهم من الناس كبار السن والناس دي اتهانت النهاردة بمعنى الكلمة ونزلت بقمصان النوم في الشوارع".

وأوضح أنهم لم يشعروا بأي اهتزازات ولكنهم سمعوا صوت "فرقعة" في الجراج نتيجة تصدع العمود والحائط، مؤكدًا رفضه لوجود محطة مترو في الزمالك، لافتًا أن الدولة قامت برد فعل ايجابي.

وأشار المهندس هشام، أنهم حصلوا على تعويضات تكفيهم للإقامة في شقق مفروشة لمدة شهر، مشددًا أنه لن يسمح بدخول والدته العمارة إلا بعد التأكد من أنها أصبحت آمنة مضيفًا: "الموقف كان كبير والناس نازلة بقمصان النوم وبهدومها الساعة 10 الصبح وفجأة لقينا ناس بتصرخ في الشارع وانزلوا".