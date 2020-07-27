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10 آلاف وحدة "جاهزة وبالتقسيط" للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية

المجتمعات العمرانية: نطور ميادين القاهرة ومجرى العيون

كتب:

محمد عزالدين
11:51 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
أرشيفية

أرشيفية

قال المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه يجرى بناء 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة بدر للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن مدينة بدر تبعد عن العاصمة الجديدة 8 كم عن طريق الدائري الإقليمي.  

وأضاف عمارة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا صباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن تلك الوحدات جاهزة ضمن وحدات "سكن مصر"، بمساحة 116 مترا، مؤكدا أن تلك الوحدات ميسرة بالتكلفة وتمول على أقساط بمدد بحيث في متناول الموظفين.

وأشار إلى أنه يجرى العديد من مناطق القاهرة، إذ جرى تطوير ميدان التحرير، وسيتم تطوير ميادين العتبة ومصطفى كامل وطلعت حرب، كما يجرى تطوير منطقة مجرى العيون بالقاهرة القديمة، والقاهرة الخديوية، يجرى بالتوازي مع بناء العاصمة الإدارية الجديدة.

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