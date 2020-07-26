"السوشيال ميديا" والمقاهي وسيلة مرشحي كفر الشيخ لكسب ثقة الناخبين

بدأ مرشحو مجلس الشيوخ في محافظة كفر الشيخ، الدعاية الانتخابية سواء بالجولات أو استخدام وسائل التواصل الإجتماعي، ودشن شباب مركز الرياض جروبًا تحت عنوان "ائتلاف شباب الرياض الحر"، لدعوة المواطنين للتصويت واختيار النائب الذي يصلح لتمثيلهم.

ودعا مسؤولو الجروب المواطنين، للتصويت لأشرف عبد الونيس، مرشح حزب مستقبل وطن على النظام الفردي.

ويعتمد المرشحون المستقلون على "قعدات المقاهي"، ووسائل التواصل الإجتماعي، في الدعاية الانتخابية، حيث أنشأ عدد منهم صفحات على "الفيس بوك"، لنشر الفاعليات واللقاءات التي تجري بينهم وبين المواطنين، فيما بدأ المرشحون المستقلون في الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال نشر صور وفيديوهات، من بينهم المرشح الشاب وليد سليمان، الذي اتخذ من "الكافيهات" وسيلة للدعاية الانتخابية له، كما سخر صفحته الشخصية على موقع "الفيس بوك"، للدعاية مراهنًا على الشباب.

ولجأ بعض المرشحين لعرض سيرتهم الذاتية والمناصب التي شغلوها على مواقع التواصل الإجتماعي، مدعومة بمقاطع فيديو وصور لأبرز ما فعلوه، والأسباب التي دفعتهم للترشح لمجلس الشيوخ.

وبدأ مرشحو حزب النور في الدعاية الانتخابية والتجهيز للنزول للشوارع ببوسترات ولافتات لكسب ثقة المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الدعاية الالكترونية من خلال صفحة الحزب الرسمية بالمحافظة، أو صفحات المرشحين، وبدأت الصفحة الرسمية في عرض إنجازات أعضاء البرلمان الحاليين من مرشحي الحزب، في محاولة منهم لكسب ثقة الأهالي، معتمدين على دعم البرلمانين الحاليين.