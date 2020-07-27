صحة الدقهلية: لم يعد بعزل كورونا إلا 4 حالات وسيقضون العيد في بيوتهم

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الحجر الصحي بمستشفى تمي الأمديد لم يعد به إلا 4 حالات من مصابي فيروس كورونا فقط، وبمشيئة الله سيقضون العيد مع ذويهم بعد تماثلهم للشفاء.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، إنه خلال 10 أيام متتالية فإن الحجر الصحي يسجل صفر حالات.

وأشار إلى أن المستشفى يستعد للعودة للعمل الطبيعي شأنها شأن أي مستشفى بالدقهلية تقدم الخدمة العلاجية بجانب وجود قسم عزل بها وذلك بعد إجازة العيد.

يذكر أن مستشفى العزل بتمي الأمديد خصصتها وزارة الصحة للحجر الصحي على الحالات المصابة بفيروس كورونا وبها 136 سريرا، وأغلقت الصحة منذ أسبوعين أحد أدوار المستشفى لانخفاض أعداد المصابين.