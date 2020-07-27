لا تعديلات على مواعيد قطارات المترو خلال عيد الأضحى

أنهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من حيث تجهيز القطارات وصيانتها، وتوفير الفكّة بمنافذ بيع التذاكر بالمحطات، وتنفيذ الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، من تعقيم وتطهير للقطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر.

وقال المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إنّ حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم الإثنين، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وأضاف الفضالي، لـ"الوطن"، أنّ الشركة أنهت الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من حيث تجهيز القطارات العاملة على الخطوط الثالثة بإجراء الصيانات اللازمة والعاجلة، وتنفيذ الإجراءات الأحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت إلى إعداد جداول تشغيل القطارات طوال أيام عيد الأضحى، والتي شملت عدم إجراء تعديلات في مواعيد تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة طوال فترة التشغيل أيام عيد الأضحى، وسيتم العمل بجداول التشغيل المعمول بها أيام العطلات الرسمية، على أن يستمر التشغيل حتى منتصف الليل.

وأشار رئيس شركة المترو، إلى أنّ الشركة ستعمل طوال فترة عيد الأضحى بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة تشمل بدء التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية، على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً، كما سيكون مواعيد قيام آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساء ومن العتبة 23.45 مساء.