تاج الدين: إصابات كورونا انخفضت لكن الحذر واجب والفيروس لم ينته بعد

علّق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على انخفاض معدلات الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا، قائلا: "الحمد لله على هذه النتائج وإن شاء الله تستمر في هذا، وندعو الله أن يتمم الموضوع، ولكن في نفس الوقت ما زال فيه حالات وفيه مرض ومرضى وأشخاص يدخلون المستشفيات فالحذر واجب بشدة".

وأضاف تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّه يجب الالتزام بالمعايير الوقائية والاحترازية التي وضعتها الوزارة والدولة، لأن الفيروس ما زال موجودا.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: "شدة المرض انخفضت والحالات انخفضت ودخول المستشفيات انخفض وده إنجاز كبير جدا، لكن لازم نستمر في خطط الوقاية".