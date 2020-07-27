إعلان القائمة النهائية لمرشحي الفردي للشيوخ في الدقهلية

أعلنت لجنة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشح بمحكمة المنصورة الابتدائية اليوم، القائمة لأسماء المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2020 "النظام الفردي" وعددهم 43 مترشحا.

ولم تظهر أي مفاجآت في القائمة النهائية للمترشحين، واحتوت على نفس الموجودين في القائمة الابتدائية وبنفس ترتبيهم في القائمة الأولي بدون تنازلات أو قبول طعون.

والمرشحون حسب ترتبيهم في كشف المرشحين بأسماء الشهرة هم: طارق عبد الهادي، وجمال عبد الظاهر، ومحمد عبد المعطي، وعبده أبو عايشة، و ثروت فتح الباب، رضا الشافعيـ عبد الحميد الإمامـ أحمد السيد الإتربي، المهندس محمد إسماعيل، محاسب أبو المعاطي الباز خليل، وحامد محفوظ حماد.

ومحمود صالح محفوظ، أبو المعاطي الدكروري، عوض إبراهيم يوسف الجوهري، محمود السيد صادق، كمال الجوهري، أسامة أحمد سيد أحمد موافي، أحمد الشريف، عبد المجيد علي، عبد الحميد مستجير إبراهيم، تامر الجنايني، عماد فكري حسن.

ومحمد طلبة، أسامة غيث، وعبد الناصر السني، و جمعه ندا، وحسين أيوب، السيد مصطفي، حسن الملهاط، هاني محمد عبد الباسط، محمد عبد الكريم جمعه، وأحمد جمال عوض سليمان، فاروق أنير،

والعميد نادر إبراهيم عليوة، محمود طايلة، أسامة ناصر، عوض الدكروري السيد، منال سلام، محمد المحمد، جمال أبو الإسعاد، السيد شوقي الغندور، دكتور عبد الباسط صالح، هلال الإسلام.

يذكر أن دائرة محافظة الدقهلية مخصص لها 6 مقاعد بمجلس الشيوخ يتنافس عليهم 43 مرشحا، كما أن الدقهلية ضمن الدائرة الأولي في القوائم، والتي تقدم لها قائمة واحدة فقط وتحتاج إلي 5% من عدد الأصوات ليعلن فوزها في الانتخابات التي تجري يومي 9 و 10 أغسطس المصريين في الخارج وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس وتعلن النتيجة يوم 19 أغسطس.