إعلان القائمة النهائية لمرشحي "الشيوخ" بجنوب سيناء

أعلنت محكمة جنوب سيناء الابتدائية، القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ بجنوب سيناء، بعد رفض الطعن المقدم ضد عبد الحليم الجمال مرشح حزب النور.

وقال مصدر بالمحافظة، إن القائمة النهائية تضم خمسة مرشحين فقط على مستوى المحافظة، يتنافسون على المقعد الفردي، أما مقعد القائمة فحسم لصالح جيفارا الحافي مرشح مستقبل وطن.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات على المقعد الفردي تضم على عطوة مضعان مرشح مستقبل وطن، عبد الحليم الجمال مرشح حزب النور، موسى فراج موسى ابن قبيلة المزينة، صالح حميد ابن قبيلة المزينة، صلاح ربيع ابن قبيلة القرارشة.

ولفت إلى أن بيانات أعداد الناخبين ومقار اللجان سوف يتم إرسالها إلى المحافظة، لعقد لقاء تنسيقي مع كافة الجهات للبدء في تجهيز اللجان وصناديق الاقتراع عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.