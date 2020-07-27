وكيل الأزهر في ضيافة "سفراء الأزهر أونلاين" غدا

يحل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، ضيفا بلقاء مباشر غدا من خلال برنامج "سفراء الأزهر أونلاين"، الذي تبثه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

ويتناول اللقاء المناهج التعليمية الأزهرية وتحويلها إلكترونيا، ومستقبل التعليم الأزهري بعد جائحة كورونا، نظام الورقة الامتحانية المُدْمَجَة (البوكليت) لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، الخطة المستقبلية للتعليم الأزهري، دور الأزهر في أفريقيا، وإقليميا وعالميا.

كما يتناول اللقاء عددا من القضايا، حول الإرهاب والتطرف ودور الأزهر في التصدي له، دور الأزهر في المحافظة على التراث، تأهيل المعلم الأزهري، المنظمة ودورها داخل مصر وخارجها.

ويبث اللقاء غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الموقع الرسمي للمنظمة وصفحتها الرسمية، والصفحة الرسمية لوكيل الأزهر، وسفراء الأزهر، وصفحات المناطق الأزهرية على فيس بوك.

للمشاركة في اللقاء يرجى الدخول على الرابط التالي :https://azhargraduates.org/waag_new/17896/