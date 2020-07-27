صرف 40 فيزا لمستفيدي "تكافل وكرامة" ببني عبيد في الدقهلية

أعلن حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، عن صرف 40 فيزا لمستفيدي تكافل وكرامة، ليكون ذلك مساهمة في توفير الاحتياجات اللازمة للأسر المستفيدة بنطاق المركز.

وعقد رئيس المركز، اجتماع لجنة المسائلة المجتمعية "تكافل وكرامة" بقاعة الاجتماعات الصغرى وسلم 40 فيزا كارت تكافل وكرامة، وذلك بعد فحص اللجنة لكل حالة على حدا لتقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا.

وأكد قابيل، أن معايير اختيار المستفيدين يعتمد على الحالة الصحية لرب الأسرة وأفرادها وقيمة الدخل الشهري ومستوى التعليم لكل فرد من أفراد الأسرة، ووجود عائل للأسرة أو بدون عائل.

وأوضح أيضاً أن المساعدات مستمرة على حسب الحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية لكل أسرة وأفرادها دون تغيير وفقاً للأبحاث الميدانية للجنة التي توضح الوضع الحقيقي للأسر.