مرشحو الشيوخ بالبحر الأحمر يواصلون جولاتهم الانتخابية

واصل مرشحو الشيوخ بالبحر الأحمر، جولاتهم الانتخابية واستخدموا أكثر من وسيلة للدعايا الانتخابية في الوقت الذي أجرى فيه البعض عدة جولات انتخابية لمقرات العائلات وزيارة معاقل الكبار، كما استخدم المرشحين صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في الترويج للحملات الانتخابية.

وفتحت القبائل والعائلات الكبرى أبوابها أمام المرشحين لعرض برنامجهم الانتخابي، وشهدت منطقة زرزارة أحد المناطق الشعبية بالغردقة استقبال الصحفي محمد السيد سليمان المرشح المستقل على المقعد الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر ضمن جولاته الانتخابية.

بينما لجأ أحمد عبد الشافي المرشح المستقل إلى استخدام سيارة تطوف الشوارع بمكبرات صوت بمدينة الغردقة مرددة الأغاني والأناشيد الوطنية لجذب انتباه المواطنين.

بينما شهدت التربيطات بين المرشحين إلى الوصول للاتفاق بحيث يتنازل المرشح المستقل محي العبادي لصالح مرشح حزب الوفد شاذلي القرباوي، حيث إنهم من يمثلوا قبيلة واحدة وهي قبيلة العبابدة وهي من أشهر وأقدم القبائل في البحر الأحمر على الإطلاق ومنتشرة في جيمع أرجاء المحافظة.

وعقد المرشح المستقل والصحفي محمد سليمان مؤتمرا انتخابيا مساء أمس، مع بعض أهالي مدينة الغردقة وطالبهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة. وأن مجلس الشيوخ المقبل سيكون مجلس تشريع للقوانين والغرفة الثانية لمجلس النواب.