وضع حجر أساس 3 وحدات صحية بالبداري بتكلفة 18 مليون و605 آلاف جنيه

وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حجر أساس 3 وحدات صحية بقرى النواميس والكوم الأحمر والهمامية بمركز البداري بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون و605 آلاف جنيه، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تفقد أعمال إنشاء جناح توسعة بمدرسة الشهيد ناصر محمود علي، مصبح جامع الثانوية المشتركة بالعقال البحري.

وتابع المحافظ، معدلات التنفيذ واستمرار العمل، وذلك ضمن خطة الدولة والمنفذة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط بـ 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحقيقاً لرؤية مصر 2030 في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، الدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط والدكتور محمود أنور مدير الإدارة الصحية بالبداري، الدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة ومساعدي رئيس المركز ورؤساء القرى.

وبدأ المحافظ جولته بمركز البداري، بوضع حجر أساس الوحدة الصحية بقرية الهمامية بتكلفة 5 ملايين و705 ألف جنيه وعلى مساحة 360 مترا مسطحا بمدة تنفيذ 5 أشهر ونصف وتفقد الأعمال التي يجرى تنفيذها بالموقع من صب القواعد والأساسات ثم قام بوضع حجر أساس الوحدة الصحية بقرية الكوم الأحمر بتكلفة 6 ملايين و650 ألف جنيه.

ويقام المبنى على مساحة 360 مترا مسطحا. وتابع مستوى الأعمال الجاري تنفيذها من هدم للمبنى القديم ورفع كافة المخلفات وحفر القواعد تمهيدًا لإنشاء المبنى الجديد، إحلال كلي.

كما استكمل المحافظ جولته بوضع حجر أساس الوحدة الصحية بقرية النواميس بتكلفة 6 ملايين و250 ألف جنيه، ويقام المبنى على مساحة 280 مترا مسطحا، واستمع إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية لمعدلات التنفيذ ومراحل تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدًا على تجهيز الوحدات الصحية بالعيادات الشاملة والمجهزة لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

كما التقى بالمهندسين والعمال وحثهم على اتقان العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم، مشدداً على ضرورة الالتزام بجودة الأعمال وفقاً للاشتراطات والمواصفات القياسية لنهو الأعمال في توقيتاتها المحددة وبجودة عالية.

كما تفقد المحافظ، خلال الجولة، أعمال إنشاء جناح توسعة بمدرسة الشهيد ناصر محمود علي مصبح جامع الثانوية المشتركة بقرية العقال البحري، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة 4 ملايين و20 ألف جنيه ويشمل 10 فصول تعليمية، بالإضافة إلى المعامل والحجرات التكميلية للمبنى ودورات المياه. وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى تمهيداً لتسليمه في 30 أغسطس واستمع إلى شرح من مدير هيئة الأبنية التعليمية لمراحل التنفيذ.

وقال محافظ أسيوط، إن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشائها بالقرى والمراكز تعتبر ضمن مشروعات إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بقيمة 384 مليون جنيه، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يجرى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجاً وتستهدف 60 قرية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم فضلًا عن تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب، وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للأبنية التعليمية ووزارة الصحة، لافتًا إلى تجهيز الوحدات الصحية الجاري إنشائها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشاملة وتلبى احتياجات المواطنين.