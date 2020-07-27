محافظة شمال سيناء تعلن عن مناقصة طريق الأربعين بوسط المدينة

ذكر المركز الإعلامي في محافظة شمال سيناء، في بيان أصدره، عن مناقصة لإنشاء طريق "الأربعين" بنطاق مركز نخل في وسط سيناء، ونص على "يعلن مركز ومدينة نخل في مناقصة عامة عن طرح عملية إنشاء ورصف طريق المنيدرة (الأربعين) لربط طريق الستيني بطريق الأربعين رأس النقب – الكنتلا بطول 3.5 كم خطة العام المالى 2020/2022، بدلاً من مناقصة عملية إنشاء ورصف طريق المنيدرة (الأربعين) لربط راس النقب – بالكنتلا بطول 15كم خطة العام المالي2020 /2021 - جلسة 9/8/2020 ".

جاء هذا بعد الانتهاء من إنارة الميادين بوسط المدينة ومداخل طرق ملتقى القادمين من نويبع في اتجاه السويس وطريق العريش.

وقال سليمان فرج رئيس مجلس ومدينة نخل، إنه تم الانتهاء من تغطية كل احتياجات المركز وأصبحت الشبكة تغطي كل مكان بنسبة 99%.

وأضاف فرج، أنه في سياق أعمال الإنارة، كانت كلها كشافات صوديم 250 و400، وتنفيذا للتوجه الدولة بترشيد الطاقة تم استبدالها بكشافات موفرة للطاقة.

وأوضح أن الخطة القادمة هي إضاءة جميع الطرق والتجمعات السكنية الأخرى بجميع المحاور الرئيسية والفرعية.