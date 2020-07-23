محافظ شمال سيناء يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال شوشة: "بالنيابة عن شعب وقيادات المحافظة أتقدم لفخامة الرئيس بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة، والتي تأتي ذكراها تخليدًا لانتصار القوات المسلحة والإرادة المصرية".

وأضاف المحافظ أن "تلك الذكرى العظيمة ستظل عالقة في أذهان المصريين، حيث سطرت ملامح تكاتف وتلاحم الشعب مع قواته المسلحة، لتؤكد انحياز الشعب دومًا للشعب، والوقوف بجانبه للعبور بسفينة الوطن إلي شاطئ الأمان والاستقرار".

كما بعث المحافظ، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع لتهنئة بذكرى ثورة يوليو.