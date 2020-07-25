محافظ شمال سيناء: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عدم وجود أي شكاوى من أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية في مختلف لجان الامتحانات على مستوى المحافظة، حيث اطمأن المحافظ على حسن سير الامتحانات وهدوء اللجان وتوفير كافة احتياجات الطلاب من وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ومن المناهج الدراسية التي جرى دراستها قبيل توقف الدراسة بسبب كورونا.

وشدد المحافظ، على توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال الامتحانات، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، وتواجد الزائرات الصحيات في المدارس التي بها لجان امتحانات، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورنا المستجد.

من جانبه، أكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية بالعريش، وغرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية، وتذليل أي عقبات خلال سير الامتحانات.

وأضاف "رضوان" أن إجمالي طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء، يبلغ 4597 طالبًا وطالبة للتعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، موزعين على 25 لجنة بالإدارات التعليمية الست.